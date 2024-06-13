Михаил Мишустин: объемы производства продукции для нужд СВО в России растут Общество

Россия продолжает увеличивать объемы производства материально-технических ресурсов для нужд специальной военной операции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Для решения задач на линии боевого соприкосновения мы продолжаем наращивать производство материально-технических ресурсов. Речь идет о вооружении, военной и специальной технике. Определены и планы поставки этих образцов нашим войскам. По ряду позиций уже выпущено больше 60% особо востребованной продукции от годового объема", — рассказал председатель правительства.

Михаил Мишустин также потребовал сосредоточить внимание на увеличении производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения. Он также напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручал помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов таких организаций.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Нижегородскую область, где побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Кроме того сообщалось, что в Нижегородской области началось производство "Царь-бомбы" ФАБ-3000