Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июня 2024 15:49  [90] Дальнобойщика с поддельными правами задержали на трассе в Нижегородской области
19 июня 2024 15:38  [104] Михаил Мишустин: объемы производства продукции для нужд СВО в России растут
19 июня 2024 15:12  [124] "ЛУКОЙЛ" помогает дошкольным учреждениям
19 июня 2024 13:49  [168] Число тяжело отравившихся "Салатом лобио" в Нижнем Новгороде увеличилось до 16
19 июня 2024 13:37  [147] Электросамокатная полиция может появиться в России 
19 июня 2024 13:22  [149] Группу задержанных в кафе Нижнего Новгорода мигрантов выдворят из России
19 июня 2024 13:09  [139] Депутаты Гордумы призвали активизировать работу по озеленению Нижнего Новгорода
19 июня 2024 13:02  [160] Трамвайные пути начали менять в районе площади Сенной
19 июня 2024 12:55  [139] Более 3,5 тысяч бюджетных мест открыты в Университете Лобачевского в этом году
19 июня 2024 12:44  [152] Программа догазификации распространяется на 600 нижегородских СНТ
Общество

Михаил Мишустин: объемы производства продукции для нужд СВО в России растут

19 июня 2024 15:38  [104] Общество

Россия продолжает увеличивать объемы производства материально-технических ресурсов для нужд специальной военной операции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Для решения задач на линии боевого соприкосновения мы продолжаем наращивать производство материально-технических ресурсов. Речь идет о вооружении, военной и специальной технике. Определены и планы поставки этих образцов нашим войскам. По ряду позиций уже выпущено больше 60% особо востребованной продукции от годового объема", — рассказал председатель правительства.

Михаил Мишустин также потребовал сосредоточить внимание на увеличении производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения. Он также напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручал помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов таких организаций.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Нижегородскую область, где побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Кроме того сообщалось, что в Нижегородской области началось производство "Царь-бомбы" ФАБ-3000 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОПК СВО
Поделиться:
Новости по теме
22 марта 2024 10:22  [995] "Царь-бомбу" ФАБ-3000 начали производить в Нижегородской области
21 марта 2024 17:01  [1566] Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph