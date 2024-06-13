Нижегородские инноваторы могут подать заявки на получение грантов до 8 млн рублей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал приём заявок на получение грантов до 8 млн рублей от Фонда содействия инновациям (ФСИ) по программе "Старт-2".

Как отметили в региональном Минпромторге, ФСИ поддерживает проекты на всех стадиях развития: от идеи до продажи готовой продукции. На средства гранта можно коммерциализировать продукцию и перейти к первым продажам.

Как уточнили в пресс-службе облправительства, конкурс "Старт-2" проводится в рамках федерального проекта "Взлёт – от стартапа до IPO". Проекты участников на всех этапах реализации будут сопровождать специалисты технопарка "Анкудиновка" - регионального представительства ФСИ.

Заявки на конкурс "Старт-2" до 22 июля через систему "АС Фонд-М".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и Горьковская железная дорога – филиал ОАО "РЖД" - дали старт грантовому конкурсу инновационных проектов. Конкурс направлен на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта и производство инновационной продукции на территории Нижегородской области.