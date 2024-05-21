Грантовый конкурс инновационных проектов стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и Горьковская железная дорога – филиал ОАО "РЖД" - дали старт грантовому конкурсу инновационных проектов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, договор о финансировании проектов - победителей конкурса был подписан на Всероссийской конференции "ЦИПР-2024" в присутствии замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

Конкурс направлен на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта и производство инновационной продукции на территории Нижегородской области.

Напомним, конкурс на разработку инновационных технологий по потребностям индустриального партнера проводится во второй раз. В прошлом году финансирование на 33 млн рублей получили 4 проекта из 17. При этом отмечается, что половина средств - это внебюджетные деньги. По словам Андрея Саносяна, в этой связи регион планирует еще несколько подобных конкурсов с индустриальными партнерами.

Размер финансирования каждого проекта в этом году составит от 1 до 7 млн рублей. Промышленный партнер конкурса представил свыше 20 технических заданий на разработку новых технологий. Принять участие в конкурсе могут организации Нижегородской области.

Конкурсные проекты будут оцениваться по нескольким критериям. Это актуальность и значимость проектов в плане решения проблем инновационного развития жизни дорожной и других отраслей Нижегородской области, профессионализм, опыт работы, научные достижения коллектива исполнителей проекта, а также конкурентоспособность проекта и др.

Подать заявки можно с 24 мая до 23 июня на сайте Нижегородского НОЦ. Победителей будет определять конкурсная комиссия после оценки проектов экспертами.

Ранее сообщалось, что Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и группа компаний "Норкем" договорились о взаимодействии при реализации проекта создания инновационного производства синтетических высших жирных спиртов (ВЖС) в Нижегородской области.