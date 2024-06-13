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Стали известны программа и жюри VIII кинофестиваля "Горький fest" на 12-18 июля

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Нижегородский кинофестиваль Горький fest пройдёт 12-18 июля на 60 площадках

Нижегородский кинофестиваль Горький fest пройдёт 12-18 июля на 60 площадках

Фото: Александр Воложанин

19 июня прошла официальная пресс-конференция VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest", который состоится в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля 2024 года.

В пресс-конференции приняли участие замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и программный директор киносмотра Андрей Апостолов.

Президент фестиваля - народный артист РФ Михаил Пореченков - присоединился к пресс-конференции в режиме онлайн. Он поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и правительство региона за поддержку фестиваля и всестороннюю помощь.

Представители оргкомитета представили конкурсную программу и жюри фестиваля: в этом году оценивать кинокартины будут режиссёры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер, кинокритик Василий Степанов.

Напомним, основной темой этого года станут сказки, ей будут посвящены образовательная и деловая программы фестиваля. Среди спикеров были озвучены Жора Крыжовников и Александр Архипов.

В этом году фестиваль задействует сразу 60 площадок - это в полтора раза больше, чем в 2023-м, причём фестивальными мероприятиям будет охвачены и другие города области. Так, кинопоказы пройдут в летнем кинотеатре и на стадионе "Нижний Новгород", на территории губернаторского сада Кремля, а также впервые в парке "Швейцария".

На фестиваль традиционно приедет целая плеяда российских звёзд: Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Екатерина Климова, Денис Шведов, Ирина Пегова, Виктория Исакова, Андрей Золотарёв, Алексей Герман мл., Елена Окопная, Равшана Куркова, Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин, Владимир Хотиненко, Юрий Коробейников, Максим Стоянов, Лянка Грыу, Юлия Хлынина, Слава Копейкин, Валери Зоидова и многие другие.

Всего на конкурс поступило свыше 500 заявок, что отражает серьёзный интерес кинематографистов к участию в фестивале. Для конкурсной программы было отобрано 17 фильмов - как полнометражные, так и короткометражные игровые и неигровые картины. Главная особенность этого года - в программу вошли только только фестивальные премьеры.

Конкурсная программа фестиваля "Горький fest - 2024" включает следующие киноработы:

"Зверёк" – короткий метр, игровой, реж. Ирина Прохорова;

"Атыкуда" – короткий метр, игровой, реж. Ксения Андрианова;

"Там, где наш дом: Хакасия" – короткий метр, док., реж. Владимир Тарасов, Дмитрий Квашин;

"Ячейка общества" – полный метр, игровой, реж. Алена Званцова;

"Слишком хорошая Анна" – короткий метр, игровой, реж. Яна Климова-Юсупова;

"Поле" – короткий метр, игровой, реж. Серафим Чихладзе;

"Мусор" – короткий метр, игровой, реж. Алексей Митягин;

"Невесомое" – короткий метр, игровой, реж. Андрей Огородников;

"Против ветра" – полный метр, док., реж. Татьяна Соболева;

"Король Лир" – полный метр, игровой, реж. Сергей Потапов;

"Рейв внутри" – полный метр, док., реж. Виталий Афанасьев;

"Я тебя слышу" – полный метр, игровой, реж. Вахтанг Жоржолиани;

"Рэдрам" – полный метр, игровой, реж. Ирина Эстерлис;

"Тарбаса" – короткий метр, игровой, реж. Никита Давыдов;

"Белая лошадка" – короткий метр, игровой, реж. Даша Лихая;

"Это какой-то булщит, бро" – короткий метр, игровой, реж. Дима Теплов;

"Побег" – короткий метр, игровой, реж. Олег Шашков.

Фильмом открытия фестиваля станет "Тополиный пух" с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой в главных ролях. Фильм закрытия - короткометражная лента "Русалочка" Даши Чаруши.

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Теги:
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