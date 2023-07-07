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Культура и отдых

Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"

07 июля 2023 23:18  [81] Культура и отдых

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького 7 июля состоялось открытие VII фестиваля нового российского кино "Горький fest".

По красной дорожке прошли почётные гости фестиваля: президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр культуры региона Наталья Суханова и депутат ЗСНО Василий Суханов, режиссёр Алексей Учитель, ведущие церемонии - Нонна Гришаева и Вячеслав Чепурченко, а также кинозвёзды - нижегородец Марк Эйдельштейн, Равшана Куркова, Олеся Судзиловская, Елена Захарова, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Анна Невская - и многие другие.

Напомним, "Горький fest - 2023" в Нижнем Новгороде пройдёт с 7 по 13 июля более чем на 40 площадках. В этом году главной темой фестиваля стало 100-летие со дня рождения выдающегося кинематографиста Леонида Гайдая. А внеконкурсная программа получила название "Не Гайдаем единым": нижегородцы смогут посмотреть лучшие комедии современного кинематографа.

Фото:  Александр Воложанин

Михаил Пореченков
Глеб Никитин
Михаил Пореченков
Оксана Михеева, Глеб Никитин и Михаил Пореченков
Марк Эйдельштейн
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Оксана Михеева, Михаил Пореченков и Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав и Екатерина Чепурченко
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Анна Невская и Дмитрий Клепацкий
Василий и Наталья Сухановы
Равшана Куркова
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Виктор Васильев, Анна Снаткина и их дочь Вероника
Олеся Судзиловская
Jukebox Trio
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Александра Ревенко и Михаил Конев
Максим Костромыкин
Алла Михеева, Денис Бургзалиев и Михаил Пореченков
Равшана Куркова
Кристина Асмус с дочкой Анастасией
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Елена Захарова
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023

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Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
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