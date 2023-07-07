Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023" Культура и отдых

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького 7 июля состоялось открытие VII фестиваля нового российского кино "Горький fest".

По красной дорожке прошли почётные гости фестиваля: президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр культуры региона Наталья Суханова и депутат ЗСНО Василий Суханов, режиссёр Алексей Учитель, ведущие церемонии - Нонна Гришаева и Вячеслав Чепурченко, а также кинозвёзды - нижегородец Марк Эйдельштейн, Равшана Куркова, Олеся Судзиловская, Елена Захарова, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Анна Невская - и многие другие.

Напомним, "Горький fest - 2023" в Нижнем Новгороде пройдёт с 7 по 13 июля более чем на 40 площадках. В этом году главной темой фестиваля стало 100-летие со дня рождения выдающегося кинематографиста Леонида Гайдая. А внеконкурсная программа получила название "Не Гайдаем единым": нижегородцы смогут посмотреть лучшие комедии современного кинематографа.

Фото: Александр Воложанин