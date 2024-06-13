ОМК выступила экспертом образовательной программы АСИ "Открытая промышленность" Общество

Фото: Дмитрий Бородай

Группа ОМК вошла в пул федеральных экспертов образовательной программы "Открытая промышленность" Агентства стратегических инициатив (АСИ). В рамках программы ОМК делится своим опытом комплексного развития туристического продукта на заводах в Благовещенске (Республика Башкортостан), Выксе (Нижегородская область), Чусовом (Пермский край) и Челябинске.

В новый обучающий блок "Открытой промышленности" вошло интервью руководителя направления культурных проектов Наталии Щербаковой-Юницкой с директором дивизиона "Городская экономика" Ольгой Захаровой. В нем эксперт ОМК поделилась опытом комплексного развития промышленного туризма в компании на примере завода ОМК в Выксе.

Кроме маршрутов в цеха, где плавят сталь, производят трубы большого диаметра и железнодорожные колеса, промышленный туризм на выксунском заводе группы ОМК включает посещение первого и единственного в России индустриального стрит-арт-парка на действующем производстве. Здесь можно увидеть объекты, которые создали современные художники: масштабные муралы Миши Most, Алексея Луки и единственный в своем роде мурал классика соц-арта Эрика Булатова. Маршруты в цеха доступны для детей с 14 лет, а в индустриальный стрит-арт-парк можно попасть уже с 10 лет.

Еще одно направление промышленного туризма в ОМК — это экскурсии, специально разработанные для людей с различными формами инвалидности. Адаптированные маршруты заработали в 2019 году на выксунском заводе ОМК и пока не имеют аналогов в России. Они учитывают особенности людей, передвигающихся на колясках, незрячих и слабовидящих, неслышащих и слабослышащих людей. В их разработке применили опыт благотворительного фонда "ОМК-Участие".

"ОМК уже более шести лет развивает туризм на металлургических предприятиях и обладает большой практикой организации промышленных экскурсий. На заводе ОМК в Выксе мы запускаем пилотные проекты в сфере туризма, а затем транслируем успешный опыт на предприятия в других городах. Так, на чусовском заводе ОМК создают свой индустриальный стрит-арт-парк, а на предприятии в Благовещенске недавно прошли первые экскурсии для людей с инвалидностью. Всего с 2021 года на четырех заводах ОМК побывали более 15 тысяч туристов, и мы готовы делиться успешными практиками с коллегами", - сказала руководитель направления культурных проектов группы ОМК Наталия Щербакова-Юницкая.