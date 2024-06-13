Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели на пьяного жителя Шахуньи

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Уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих возбуждено в Шахунье. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, подозреваемый бросил банку с бензином в стену церкви в честь Покрова Божией Матери в городе Шахунье.
Сотрудники полиции оперативно задержали 38-летнего мужчину, который находится в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, причиной его поступка стал конфликт с матерью.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, собирают и закрепляют доказательств.
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