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Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели на пьяного жителя Шахуньи

20 июня 2024 11:36  [95] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих возбуждено в Шахунье. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, подозреваемый бросил банку с бензином в стену церкви в честь Покрова Божией Матери в городе Шахунье.

Сотрудники полиции оперативно задержали 38-летнего мужчину, который находится в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, причиной его поступка стал конфликт с матерью. 

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, собирают и закрепляют доказательств.

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Теги:
Поджог СК РФ Церковь
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