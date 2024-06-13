Парки и летние кафе в Москве закрыли из-за штормового предупреждения 20 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя с порывистым ветром. Ради безопасности решено закрыть общественные пространства. об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, закрылись все фестивальные площадки и Московский зоопарк. Департамент культуры столицы рекомендовал воздержаться от прогулок, а департамент торговли и услуг — временно закрыть сезонные кафе и укрепить конструкции.

Уточняется, что синоптики спрогнозировали рекордный мегаливень, порывистый ветер и смерч, в связи с этм МЧС объявило штормовое предупреждение. Московский дептранс посоветовал автомобилистам пересесть на метро.

Как рассказали специалисты Центра Фобос, сегодня осадки накроют всю Европейскую Россию, но основной удар примет на себя Центр. Причина резкого обострения погодной обстановки – холодный атмосферный фронт, который смещается с севера на восток. До полудня в столице ожидаются умеренные дожди, но затем температура рухнет до +14…+16°, и ливень усилится - до вечера на Москву выльется небывалый объём осадков.

Ранее синоптики рассказали о причинах сильных осадков, накрывших Нижегородскую область в июне. Дело в том, что летом при активном прогреве образуются кучево-дождевые облака, с которыми часто связаны кратковременные дожди. Нередко это локальные ливни. Так, в Городце и Воскресенске выпала месячная норма осадков, в Дзержинске - больше полутора месячной нормы, а вот в Красных Баках и Ветлуге выпало всего 15-20% осадков от климатической нормы.