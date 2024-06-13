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Общество

Спорт является обязательным условием здорового образа жизни

20 июня 2024 12:15  [59] Общество

Средняя физическая нагрузка городского жителя в 21 веке уменьшилась почти в 50 раз по сравнению с предыдущими столетиями. Люди ведут малоподвижный, сидячий образ жизни, из-за чего у них развивается гиподинамия – снижение двигательной активности и силы мышечных сокращений. Сегодня физическая нагрузка – обязательное условие здорового образа жизни, особенно для городских жителей.

О пользе двигательной активности для здоровья и продолжительности жизни рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. 

Так, специалист предупредила, что гиподинамия является причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности инсульта, ожирения, сахарного диабета, остеопороза и многих других заболеваний. Чтобы избежать развития гиподинамии и снизить риск возникновения множества смертельных болезней, нужно активно двигаться. Например, ходить не менее 10 часов в неделю.

Оздоровительная физическая культура и массовый спорт ориентированы на оздоровление организма, формирование, поддержание и развитие здорового образа жизни. Занятия физкультурой могут носить самый разнообразный характер, начиная от ходьбы и легких пробежек и заканчивая увлечением экстремальными видами спорта.

Вместе с тем, начинать занятия спортом нужно с визита к врачу. Физические нагрузки полезны для всех групп мышц, однако перед началом тренировок нужна консультация квалифицированного спортивного медика (особенно если у человека есть какие-либо заболевания).

"В идеале, каждое утро лучше всего начинать с небольшой зарядки, разминки мышц. Ну и конечно, ежедневная ходьба - это станет залогом крепкого здоровья и хорошего настроения", - заключила специалист.

Ранее нижегородский врач-нарколог предупредил о вреде алкоголя.

 

 

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Теги:
Медицина и здоровье Спорт
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