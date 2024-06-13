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Бизнес

Число нижегородских предпринимателей за год выросло почти на 2,5%

20 июня 2024 13:02  [99] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В нижегородском Заксобрании обсудили развитие предпринимательства в регионе.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, подпрограмма "Развитие предпринимательства Нижегородской области" направлена на поддержку и рост субъектом малого и среднего предпринимательства.

Так, на начало июня 2024 года общее число субъектов МСП составляет порядка 130 тысяч единиц, что почти на 2,5% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. 

Нижегородская область по данному показателю занимает 4 место в Приволжском федеральном округе и 12 место в России. Количество людей, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, по итогам 2023 года составило 606,5 тысяч человек. По данному показателю Нижегородский регион занимает 3 место в ПФО и входит в первую десятку по РФ.

Численность самозанятых граждан, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам 2023 года в регионе составила 168 тысяч человек. Это в 1,4 раза превышает значение данного показателя за аналогичный период прошлого года.

"Результаты неплохие, идет динамичное развитие. Мы видим, что активно развивается институт самозанятых. Мы говорили о том, что необходимо усиливать государственную поддержку муниципальных программ, которые также работают с малым бизнесом, компенсируя предприятиям процентную ставку по кредитам на приобретение оборудования. Ряд мер, которые сейчас ушли из региональной программы, остались в муниципальных. Приоритизируя это направление, профильное министерство обратилось к губернатору и рассчитывает на увеличение ассигнований по той части госпрограммы, которая поддерживает муниципальный уровень. Депутаты Законодательного Собрания также поддержат это важное решение", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что нижегородские самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг почти на 27 млн рублей.

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Теги:
Законодательное собрание Предприниматели экономика
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