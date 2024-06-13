Минфин определился с максимальной ставкой НДФЛ Экономика

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал максимальную ставку НДФЛ, сообщает ТАСС.

По словам министра, максимальная ставка НДФЛ в 22% оптимальна, позволяет избежать серых схем и конвертных выплат зарплат.

Напомним, что Федеральная налоговая служба планирует отказ от большинства деклараций по налогу на доходы физических лиц.

Также сообщалось, что правительство России приняло решение сделать выше минимальную планку отсечения для прогрессивной ставки НДФЛ, чтобы она коснулась лишь 3% жителей.