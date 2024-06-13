Число нарушений ПДД на переездах снизилось в 2024 году Общество

Число нарушений на железнодорожных переездах за январь-май 2024 года снизилось почти вдвое и составило 114. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Также за указанный период произошло 12 случаев столкновения поезда и автомобиля.

Транспортная полиция и сотрудники железной дороги совместно провели 870 профилактических рейдов, в результате информация о правилах движения через ж/д переезды была доведена до 107 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что тепловоз протаранил легковушку на железнодорожном переезде под Балахной.