Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2024 16:48  [27] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
20 июня 2024 16:38  [58] Эксперты назвали варианты защиты граждан от кибер преступлений
20 июня 2024 16:37  [43] Роман Пермяков: "Борьбе с киберпреступностью уже давно пора уделить особое внимание"
20 июня 2024 15:58  [105] Участок улицы Родионова перекроют до августа
20 июня 2024 15:45  [101] Число нарушений ПДД на переездах снизилось в 2024 году
20 июня 2024 15:23  [128] Модернизацию коммунальных сетей почти на 4 млрд рублей продолжают в регионе
20 июня 2024 15:04  [146] Более 200 браконьеров поймали в Нижегородской области
20 июня 2024 14:50  [125] МегаФон подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12
20 июня 2024 14:23  [156] Роспотребнадзор отправил на сожжение 20 тонн продуктов с ботулизмом
20 июня 2024 14:11  [182] Система "Паутина" за неделю выявила более 120 тысяч нарушений ПДД в Нижнем Новгороде
Общество

Число нарушений ПДД на переездах снизилось в 2024 году

20 июня 2024 15:45  [101] Общество

Число нарушений на железнодорожных переездах за январь-май 2024 года снизилось почти вдвое и составило 114. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Также за указанный период произошло 12 случаев столкновения поезда и автомобиля.

Транспортная полиция и сотрудники железной дороги совместно провели 870 профилактических рейдов, в результате информация о правилах движения через ж/д переезды была доведена до 107 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что тепловоз протаранил легковушку на железнодорожном переезде под Балахной.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Железная дорога
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph