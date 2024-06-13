Нижегородская область вошла в тройку лидеров по борьбе с контрафактной продукцией Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по противодействию незаконному производству и продажам промышленной продукции.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Минпромторг России подвел итоги эффективности работы комиссий в регионах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции за прошлый год.

Работу по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в Нижегородской области ведет межведомственная комиссия, которую возглавляет губернатор Глеб Никитин. За год регион поднялся в данном рейтинге с 11 на 3-е место.

Контрафактная и фальсифицированная продукция создает недобросовестную конкуренцию и угрожает здоровью и безопасности граждан.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что регион на постоянной основе организует мероприятия по пресечению изготовления и продажи незаконной продукции.

Ранее сообщалось, что процедуру лицензирования намерены ещё более упростить в России.