Нижегородская область вошла в тройку лидеров по борьбе с контрафактной продукцией

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Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по противодействию незаконному производству и продажам промышленной продукции.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Минпромторг России подвел итоги эффективности работы комиссий в регионах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции за прошлый год.
Работу по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в Нижегородской области ведет межведомственная комиссия, которую возглавляет губернатор Глеб Никитин. За год регион поднялся в данном рейтинге с 11 на 3-е место.
Контрафактная и фальсифицированная продукция создает недобросовестную конкуренцию и угрожает здоровью и безопасности граждан.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что регион на постоянной основе организует мероприятия по пресечению изготовления и продажи незаконной продукции.
Ранее сообщалось, что процедуру лицензирования намерены ещё более упростить в России.
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