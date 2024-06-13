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Экономика

Полмиллиона кв.метров жилья планируют построить в Дзержинске до 2023 года

20 июня 2024 18:53  [106] Экономика

В Дзержинске Нижегородской области до 2030 года планируется возвести порядка 500 тыс. кв. метров нового жилья.

Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, парламентарии обсудили темпы и планы жилищного строительства в Дзержинске.

Так, было принято решение предусмотреть финансирование на покупку еще 51 квартиры в ЖК "Радуга" для переселения дзержинцев. Это касается жителей 5 домов, по которым введен режим функционирования "Повышенная готовность" в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории региона в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года".

Для этих целей предусмотрены изменения в региональный закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы" при его очередном уточнении в июне текущего года. В 2024 году панируется выделить – 249 млн рублей, а в 2025 году – 136 млн рублей.

Кроме того, предложения министерства строительства Нижегородской области по корректировке концепции, а также плана мероприятий по развитию жилищного строительства многоквартирных домов в Дзержинске на период 2024-2030 годов направлены в адрес администрации города.

"Дзержинск активно развивается, растет и потребность в жилье. До 2030 года она составит более 514 тысяч кв. метров. Отсутствие строительства многоквартирного жилья всеми воспринимается однозначно как фактор, который сдерживает экономическое развитие Дзержинска. В ходе совещания определили сроки, этапы, контуры размещения застройки и объем необходимых средств. Разработана четкая "дорожная карта" программы жилищного строительства. Сегодня уже приближаемся к реализации намеченных планов", - отметил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО Василий Суханов.

По словам председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, вместе с ростом инвестиций растёт поток специалистов, работающих в "Кулибине", экотехнопарке.

Ранее сообщалось, что первую сделку с эскроу-счетом для ИЖС заключили в Нижегородской области.

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Теги:
Дзержинск Жилье Законодательное собрание
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