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Более 1,2 млн домовладений в РФ могут подключить газ по программе догазификации

20 июня 2024 19:16  [88] Общество

В России уже 1 млн 237 тыс. домовладений в газифицированных поселках получили техническую возможность для подключения газа по программе догазификации, сообщает ТАСС.

Согласно информации, сетевой газ подведен уже к более 978 тыс. домовладений в России в рамках программы догазификации.

Порядка 75% работ выполнено силами газораспределительных организаций группы "Газпром".

Также заключено 674 договора с медицинскими и образовательными учреждениями, более половины из них (350 договоров) исполнено.

Как сообщалось ранее, власти компенсируют жителям Нижегородской области 35 млн рублей за догазификацию домов. Напомним, почти 10 тысяч домов в Нижегородской области в 2023 году подключили к газу по программе догазификации.

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Теги:
Газоснабжение
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