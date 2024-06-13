Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
21 июня 2024 16:32  [109] Центр городов-побратимов Нижнего Новгорода откроется на улице Кожевенной
21 июня 2024 08:58  [278] Глеб Никитин посетил Вьетнам в составе делегации президента России
21 июня 2024 07:24  [422] Япония ввела санкции против Александра Курдюмова, АПЗ и завода 70-летия Победы
19 июня 2024 19:28  [402] Делегация Кашкадарьинской области Узбекистана прибыла в Нижний Новгород с рабочим визитом
17 июня 2024 17:23  [449] Молодые парламентарии обсудили в Городце единый стандарт работы
17 июня 2024 11:21  [392] Владимир Путин провел встречу с участниками проекта "Время героев"
15 июня 2024 17:57  [563] Полпред президента в УФО Якушев стал врио секретаря генсовета "Единой России"
15 июня 2024 16:34  [398] Нижегородец стал победителем премии "Лидеры России. Признание"
14 июня 2024 19:23  [1104] Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 июня 2024 года от АНО "Минин-центр"
14 июня 2024 10:19  [489] Гордума Нижнего Новгорода назначила довыборы по избирательному округу №30
Политика

Центр городов-побратимов Нижнего Новгорода откроется на улице Кожевенной

21 июня 2024 16:32  [109] Политика

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Центр городов-побратимов Нижнего Новгорода откроется на улице Кожевенной, 10 в ближайшее время. Об этом в Теlegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр встретился с руководителем нижегородского отделения посольства Республики Беларусь Олегом Дикуном. Вместе они обсудили сотрудничество между Нижним Новгородом и Минском.

"Мы побратимы уже 25 лет, у нас есть и молодежный, культурный, туристический и спортивный обмен. Сотрудничество будем продолжать. Скоро открываем центр городов-побратимов, где будем делиться лучшими муниципальными практиками", - рассказал Шалабаев.

Юрий Шалабаев добавил, что планируется подписание соглашение о побратимстве с еще одним белорусским городом – Гомелем.

Напомним, Нижний Новгород обсудил с городами-партнерами план сотрудничества на 2024 год.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
22 ноября 2023 16:27  [1498] Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph