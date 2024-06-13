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Центр городов-побратимов Нижнего Новгорода откроется на улице Кожевенной, 10 в ближайшее время. Об этом в Теlegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Мэр встретился с руководителем нижегородского отделения посольства Республики Беларусь Олегом Дикуном. Вместе они обсудили сотрудничество между Нижним Новгородом и Минском.
"Мы побратимы уже 25 лет, у нас есть и молодежный, культурный, туристический и спортивный обмен. Сотрудничество будем продолжать. Скоро открываем центр городов-побратимов, где будем делиться лучшими муниципальными практиками", - рассказал Шалабаев.
Юрий Шалабаев добавил, что планируется подписание соглашение о побратимстве с еще одним белорусским городом – Гомелем.
Напомним, Нижний Новгород обсудил с городами-партнерами план сотрудничества на 2024 год.
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