Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко провели заседание совета делового сотрудничества региона и республики.
Как рассказал глава региона, объемы сотрудничества и товарооборота между Нижегородской области и Белоруссией стабильно растут.
Так, совместно с Минским тракторным заводом развивается система по обслуживанию в регионе белорусских тракторов, которые составляют более 60% от всей техники нижегородских аграриев.
По итогам совета был подписан план мероприятий на 2024-2026 годы по исполнению программы развития сотрудничества. В него вошли более 70 проектов в сфере промышленности, IT, образования, культуры и туризма.
Также Володарский район Нижегородской области и Лидский район Гродненской области подписали соглашение об установлении дружественных отношений.
Напомним, предыдущий визит Романа Головченко был в начале февраля в рамках проведения нижегородско-белорусского бизнес-форума. Тогда премьер-министр Республики Беларусь посетил Нижегородский кремль, а также ознакомился с промышленным и научно-образовательным потенциалом Нижегородской области.
Сегодня в рамках визита Романа Головченко в регион был презентован российско-белорусский электробус "МиНиН".
Ранее сообщалось, что торговый дом по продаже тракторов "Беларус" появится в Нижегородской области.
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