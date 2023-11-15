Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко провели заседание совета делового сотрудничества региона и республики.

Как рассказал глава региона, объемы сотрудничества и товарооборота между Нижегородской области и Белоруссией стабильно растут.

Так, совместно с Минским тракторным заводом развивается система по обслуживанию в регионе белорусских тракторов, которые составляют более 60% от всей техники нижегородских аграриев.

По итогам совета был подписан план мероприятий на 2024-2026 годы по исполнению программы развития сотрудничества. В него вошли более 70 проектов в сфере промышленности, IT, образования, культуры и туризма.

Также Володарский район Нижегородской области и Лидский район Гродненской области подписали соглашение об установлении дружественных отношений.

Напомним, предыдущий визит Романа Головченко был в начале февраля в рамках проведения нижегородско-белорусского бизнес-форума. Тогда премьер-министр Республики Беларусь посетил Нижегородский кремль, а также ознакомился с промышленным и научно-образовательным потенциалом Нижегородской области.

Сегодня в рамках визита Романа Головченко в регион был презентован российско-белорусский электробус "МиНиН".

Ранее сообщалось, что торговый дом по продаже тракторов "Беларус" появится в Нижегородской области.