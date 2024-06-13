Более 80% россиян вспоминают жертв войны в День памяти и скорби 22 июня Общество

В День памяти и скорби 22 июня по всей России пройдут памятные мероприятия. В 1941 году в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война, унесшая 26,6 миллионов жизней советских граждан.

АНО "Диалог Регионы" 17 июня 2024 года в сети методом River Sampling изучила мнение среди 1200 россиян старше 18 лет.

Поддерживают важность Дня памяти и скорби на государственном уровне и проведения памятных мероприятий 82% опрошенных россиян. 79% граждан чтят в этот день память жертв войны и вспоминают о подвиге старшего поколения.

Еще 90% респондентов считают, что нацисты и их пособники совершили геноцид относительно населения СССР в период ВОВ. 77% опрошенных знают про план "Барбаросса", 46% слышали про план "Ост".

В 2023 году в России был создан Национальный центр исторической памяти при президенте. Задачей центра является охранять и защищать историческую память и культуру, традиционные духовно-нравственные ценности страны, реализовывать общественно значимые проекты.

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