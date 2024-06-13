Более тысячи сотрудников АПЗ посетили "Поезд здоровья" Общество

Второй год на Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина приезжает "Поезд здоровья". За три дня работы врачей-специалистов более тысячи сотрудников АПЗ получили медицинские услуги без отрыва от производства. Всего было оказано более 400 врачебных консультаций, проведено 800 исследований.

Основная цель акции – сделать более доступной медицинскую помощь узких и наиболее востребованных специалистов людям, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса области.

"Главной задачей для нас стала организация контролируемого потока пациентов к медикам, – прокомментировала заведующий медпунктом АПЗ Ольга Абрамова. – Талоны к специалистам были распределены заранее. Люди подходили к назначенному времени. Врачам мы также постарались создать максимально комфортные условия для работы. Они принимали приборостроителей в непрерывном темпе, чтобы как можно больше людей могло воспользоваться услугами "Поезда здоровья" без отрыва от производства".

Прием заводчан вели эндокринолог, уролог, терапевт, офтальмолог, кардиолог, гинеколог. Работала передвижная станция ФЛГ, маммографии, также можно было сделать несколько видов лабораторных анализов, ЭКГ. Врачи принимали пациентов в кабинетах медпункта, а также в модулях, оснащенных диагностическим оборудованием.

"На заводе работали специалисты Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко, – рассказала начальник "Поезда здоровья", врач-офтальмолог Екатерина Бородова. – Каждый доктор принимал около 20 пациентов в день, через лабораторию проходило большее количество людей. Нас отлично приняли на АПЗ. Спасибо руководству предприятия, заведующей заводским медпунктом за подготовку к нашему приезду. Такая четкая работа помогает принимать пациентов в спокойном режиме и уделить каждому необходимое время".

Константин Аргентов, директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АПЗ: "Замечательно, что у приборостроителей есть возможность получить компетентные консультации специалистов Нижнего Новгорода без отрыва от основной работы и очередей. Выражаю благодарность городской администрации и лично мэру Александру Александровичу Щелокову за то, что второй год подряд медицинские мобильные комплексы направляются на оборонные предприятия. Мы получаем только положительные отзывы от приборостроителей и надеемся, что данная инициатива будет реализовываться на регулярной основе".

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин