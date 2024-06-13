Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2024 14:20  [90] Более тысячи сотрудников АПЗ посетили "Поезд здоровья"
23 июня 2024 13:30  [134] Жительница Балахны совершила около 30 переводов мошенникам
23 июня 2024 12:16  [398] Первые грибы пошли в лесах Нижегородской области
23 июня 2024 11:14  [194] Телемост между участниками Великой Отечественной войны и СВО провели в Нижнем Новгороде
22 июня 2024 16:50  [312] Нижегородцы возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в кремле в День памяти и скорби
22 июня 2024 15:48  [283] Проект "Судьба солдата. Общественная приёмная" стартовал в День памяти и скорби
22 июня 2024 14:34  [277] Инсталляция ко Дню памяти и скорби будет представлена на стенах Нижегородского кремля
22 июня 2024 13:08  [326] Нижегородская область предложила создать единый проектный институт для реализации федерального проекта "Вода России"
22 июня 2024 11:33  [331] Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в Дзержинске
22 июня 2024 11:16  [324] Особая подсветка ко Дню памяти и скорби будет работать на телебашне Нижнего Новгорода
Общество

Более тысячи сотрудников АПЗ посетили "Поезд здоровья"

23 июня 2024 14:20  [90] Общество

Второй год на Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина приезжает "Поезд здоровья". За три дня работы врачей-специалистов более тысячи сотрудников АПЗ получили медицинские услуги без отрыва от производства. Всего было оказано более 400 врачебных консультаций, проведено 800 исследований.

Основная цель акции – сделать более доступной медицинскую помощь узких и наиболее востребованных специалистов людям, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса области.  

"Главной задачей для нас стала организация контролируемого потока пациентов к медикам, – прокомментировала заведующий медпунктом АПЗ Ольга Абрамова. – Талоны к специалистам были распределены заранее. Люди подходили к назначенному времени. Врачам мы также постарались создать максимально комфортные условия для работы. Они принимали приборостроителей в непрерывном темпе, чтобы как можно больше людей могло воспользоваться услугами "Поезда здоровья" без отрыва от производства". 

Прием заводчан вели эндокринолог, уролог, терапевт, офтальмолог, кардиолог, гинеколог. Работала передвижная станция ФЛГ, маммографии, также можно было сделать несколько видов лабораторных анализов, ЭКГ. Врачи принимали пациентов в кабинетах медпункта, а также в модулях, оснащенных диагностическим оборудованием.

"На заводе работали специалисты Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко, – рассказала начальник "Поезда здоровья", врач-офтальмолог Екатерина Бородова. – Каждый доктор принимал около 20 пациентов в день, через лабораторию проходило большее количество людей. Нас отлично приняли на АПЗ. Спасибо руководству предприятия, заведующей заводским медпунктом за подготовку к нашему приезду. Такая четкая работа помогает принимать пациентов в спокойном режиме и уделить каждому необходимое время".

Константин Аргентов, директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АПЗ: "Замечательно, что у приборостроителей есть возможность получить компетентные консультации специалистов Нижнего Новгорода без отрыва от основной работы и очередей. Выражаю благодарность городской администрации и лично мэру Александру Александровичу Щелокову за то, что второй год подряд медицинские мобильные комплексы направляются на оборонные предприятия. Мы получаем только положительные отзывы от приборостроителей и надеемся, что данная инициатива будет реализовываться на регулярной основе".

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph