100 человек эвакуировали из ТРЦ "Океанис" Происшествия

фото из архива, предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

100 человек эвакуировали из ТРЦ "Океанис". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 10:00 22 июня в здании произошло срабатывание пожарной сигнализации. По прибытии на место выяснилось, что оно было ложным.

При этом в соответствии с регламентом ещё до приезда пожарных персонал самостоятельно эвакуировал посетителей. Их было около 100 человек.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на пр. Гагарина рядом с ТРЦ "Океанис" будет модернизировано.