фото из архива, предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода
100 человек эвакуировали из ТРЦ "Океанис". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в 10:00 22 июня в здании произошло срабатывание пожарной сигнализации. По прибытии на место выяснилось, что оно было ложным.
При этом в соответствии с регламентом ещё до приезда пожарных персонал самостоятельно эвакуировал посетителей. Их было около 100 человек.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на пр. Гагарина рядом с ТРЦ "Океанис" будет модернизировано.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+