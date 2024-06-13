Нижегородцы возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в кремле в День памяти и скорби Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородцы возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в кремле в День памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

22 июня, в День памяти и скорби, представители власти Нижегородской области, активисты, 40 "юнармейцев" возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в кремле. Организаторами церемонии выступили министерство молодежной политики региона и военно-патриотический центр "Авангард".

На церемонии присутствовали замгубернатора Егор Поляков, начальник ГУ МВД России по региону генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, зампредседателя З НО Алексей Антонов, министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева и другие почетные гости.

"Страшный след оставлен Великой Отечественной войной практически в каждой семье. В этот день, как и в День Победы, мы вспоминаем поколение победителей, благодаря которым живем. Наш долг – сохранить память о тех событиях и приумножить славу Родины!" - отметил Юрий Арсентьев.

Традиционно в ходе церемонии возложения цветов прозвучал метроном, и минутой молчания участники акции почтили память воинов, героически сражавшихся в боях Великой Отечественной войны, а также тружеников, ковавших Великую Победу в тылу.

"Сегодняшний день невозможно обойти стороной. День, когда началась самая страшная война в истории нашей страны, знает и помнит каждый. Весь российский народ 22 июня вспоминает события 1941 года, чтит память героического советского народа. На церемонии вместе с нами активисты "Юнармии" – юные патриоты своей Родины. В такие моменты очень важно быть с молодым поколением, рассказывать им о подвигах своих предков и призывать помнить историю ради светлого будущего", – сказала Светлана Ануфриева.

По всей стране 22 июня приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.



СПРАВКА

24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в Закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня, День памяти и скорби.