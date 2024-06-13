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Общество

Минэкономразвития рекомендовал не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

24 июня 2024 07:13  [91] Общество

Минэкономразвития РФ рекомендовал туристическим компаниям и отелям не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан в связи с последними событиями", - говорится в обращении ведомства.

Напомним, 23 июня в Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли священник и охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале, а также 15 сотрудников полиции. Ещё 13 человек были ранены.

После нападения боевиков сгорели православный храм и синагога, стрельба возобновилась на улицах Дербента и Махачкалы. Правоохранители ликвидировали шесть боевиков.

По данным силовых ведомств, боевики, устроившие нападения, являются последователями международной террористической организации. Они использовали оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку. Также боевики завладели оружием полицейских.

В Дагестане объявлен трёхдневный траур, отменены все увеселительные мероприятия. Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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Теги:
Терроризм Туризм
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