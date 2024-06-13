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Общество

Прохладная ветреная погода установится на этой неделе в Нижегородской области

24 июня 2024 09:43  [145] Общество

Фото: Светлана Шуга

На этой неделе Нижегородская область будет находится под влиянием относительно погожей периферии скандинавского антициклона. Ветры принесут в регион прохладу, а вот существенных осадков не прогнозируется.

Сегодня днём ожидается малооблачная погода, но при этом температура едва поднимется до +17°, ветер северо-западный, 5-6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью при ясной погоде столбики термометров опустятся до +9..+12°.

25 июня в течение суток ожидается преимущественно ясная погода, днём потеплеет до +19..+21°, вечером +13..+16°. Ветер северо-западный, сильный, порывы до 10 м/с. Ночью

В среду ожидается переменная облачность, местами - небольшой дождь. Днём +19..+20°, ночью +12..14°. Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление немного ниже нормы.

В четверг, 27 июня, синоптики прогнозируют пасмурный дождливый день, будет по-летнему прохладно: +16..+17° днём, +13..+14° ночью.

В пятницу начнётся потепление, и термометры в дневное время будут показывать покажут +20+22°, а в воскресенье, в последний день июня, +24°.

По заверениям специалистов центра "Фобос", июль стартует с жаркой погоды.

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Теги:
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