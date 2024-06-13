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Общество

Метеорологи назвали причину сильных осадков в Нижегородской области

20 июня 2024 11:18  [106] Общество

Синоптики рассказали о причинах сильных осадков, которые накрыли Нижегородскую область в последние недели. 

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольги Мокеевой, дело в том, что летом при активном прогреве образуются кучево-дождевые облака, с которыми часто связаны кратковременные дожди. Нередко это ливневые осадки, которые отмечаются не повсеместно. Погода нынешнего июня – яркое тому подтверждение.

Так, за прошедшие дни в Городце и Воскресенске выпала месячная норма осадков, а в Дальнем Константинове количество осадков превысило обычный июньский объем на 25%. Рекордные дожди зафиксированы в Дзержинске: здесь выпало больше полутора месячной нормы.

При этом в некоторых районах Нижегородской области отмечается нехватка осадков. Например, в Красных Баках и Ветлуге за 19 июньских дней выпало всего 15-20% осадков от климатической нормы. Также неравномерно обстоят дела с дождями в Нижнем Новгороде. В заречной части выпало более 130% от среднего многолетнего количества осадков, тогда как в верхней части - всего половина.

Метеорологи отмечают, что  самым сухим за весь период инструментальных наблюдений был июнь 1973 года. Тогда выпало всего 16% от нормы. При этом рекордное количество осадков - две месячные нормы - зафиксировано в 1945 и 2004 годах.

Напомним, мэр Юрий Шалабаев рассказал в своем Telegram-канале, что для оперативной откачки воды с улиц во всех районах сформированы дежурные бригады коммунальщиков.

Ранее сообщалось, что после дождя была затоплена  часть улиц в Дзержинске.

Также сообщалось, что энергетики филиала "Нижновэнерго" готовы к работе в условиях непогоды и осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей. Коммунальщики Нижнего Новгорода также приведены в полную готовность.

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