Приёмная нижегородского правительства проведёт приём жителей Лукоянова 17 июля Общество

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Выездной приём граждан правительством Нижегородской области состоится 17 июля в Лукояновском округе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Согласно информации, в мероприятии примут участие уполномоченные лица органов исполнительной власти.

Встречи будут организованы в здании окружной администрации по адресу: г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11.

Уже сейчас жители Лукояновского округа могут пройти предварительную запись на приём. Она ведётся по телефонам: 8(800) 302-07-70, 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00