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Жилой дом-ОКН на проспекте Гагарина,116 отремонтируют в 2025 году

24 июня 2024 11:45  [6] Общество

Жилой дом № 116 на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, планируется отремонтировать в 2025 году. Об этом сообщили представители фонда капремонта, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.

Нижегородка пожаловалась главе региона Глебу Никитину на отсутствие ремонта многоквартирного дома.

Представители фонда капремонта Нижегородской области ответили, что в регионе ежегодно выделяются средства на ремонт нескольких домов-памятников, однако, отремонтировать их все единовременно нет финансовой возможности, а средств собственников не хватает.

"Поэтому ремонтируем дома по очереди. Регоператор включил этот дом в приоритетный перечень домов- объектов культурного наследия, которые планируется отремонтировать в 2025 году", - пояснили в ведомстве.

СПРАВКА:

Жилой дом № 116 на проспекте Гагарина был построен в 1937 году по проекту архитекторов Л.А. Нифонтова и В.Н. Рымаренко. Архитектурный стиль дома по разным источникам: ранний сталинизм, или постконструктивизм, или неоклассицизм.

Напомним, купеческий особняк Беляева отреставрируют в Нижегородской области.

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Теги:
ОКН Ремонт
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