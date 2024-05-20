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Общество

Реконструкция ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде начнется летом 2024 года

20 мая 2024 15:36  [4] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Реконструкции Дворца культуры им. Ленина в Нижнем Новгороде начнется летом 2024 года. Об этом 20 мая сообщил журналистам министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

По его словам, около 80% помещений здания после реконструкции отдадут под жилье, а остальные 20% - для размещения различных кружков.

"Проект реконструкции здания разработало нижегородское ООО "Велес-НН", а инвестором является компания "Объекстрой". Он вложит около 2 млрд рублей в реконструкцию Дворца культуры. Работы будет проводить ООО "Специализированный застройщик "ДК", - пояснил Баринов.

Завершить реконструкцию здания планируется в ноябре 2026 года.

Руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Маламед добавил, что со стороны площади у фонтана здание будет полностью воссоздано в своих первоначальных пропорциях с учетом повторения всех архитектурных элементов.

"При этом ценные архитектурные элементы, которые сохранились в интерьерах здания, демонтируют, а затем и установят внутри реконструированного Дворца культуры им. Ленина. Это перила, мозаичное панно, кафельная плитка на полах", - рассказал Маламед.

Гендиректор ООО "Специализированный застройщик "ДК" Сергей Кремешков уточнил, что реконструированное здание будет переменной этажности высотой в 6-8 этажей, однако со стороны фасада последних этажей видно не будет.

"Общая площадь реконструированного здания составит 11700 кв. метров. В нем запроектировано 209 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. За зданием обустроят парковку", - сказал Кремешков.

Напомним, проект реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.

Также ранее сообщалось, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

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Теги:
Архитектура Канавинский район
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