Новый подрядчик начал строительство центра бокса в Городце Спорт

Фото: Тelegram-канал "Кабайло. Спорт"

Новая подрядная организация приступила к строительству центра бокса в Городце в Нижегородской области. Об этом в своем Тelegram-канале заявил министр спорта региона Дмитрий Кабайло.

Двухэтажное здание площадью около 950 кв. метров будет построено возле ФОКа "Александр Невский".

В центре будет предусмотрен спортзал с рингом и трибунами, раздевалки с душевыми и сауной, тренажерный зал, медкабинет, комната отдыха, административные и технические помещения, а также уличные спортивные площадки.

"К сожалению, с предыдущей подрядной организацией контракт пришлось разорвать. Встретились с новым подрядчиком, обсудили ход строительства и график работ. Сегодня уже выполнены работы по устройству фундаментов и прокладке напорного участка канализации", - рассказал министр.

На портале госзакупок говорится, что новым подрядчиком по строительству центра бокса в Городце стало ООО "Петропроект". Стоимость строительства составит 102, 5 млн рублей. Работы должны завершиться до 25 декабря 2024 года.

Напомним, центр бокса планировалось построить в Городце к 2023 году.