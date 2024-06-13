Новый подрядчик начал строительство центра бокса в Городце

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Новая подрядная организация приступила к строительству центра бокса в Городце в Нижегородской области. Об этом в своем Тelegram-канале заявил министр спорта региона Дмитрий Кабайло.
Двухэтажное здание площадью около 950 кв. метров будет построено возле ФОКа "Александр Невский".
В центре будет предусмотрен спортзал с рингом и трибунами, раздевалки с душевыми и сауной, тренажерный зал, медкабинет, комната отдыха, административные и технические помещения, а также уличные спортивные площадки.
"К сожалению, с предыдущей подрядной организацией контракт пришлось разорвать. Встретились с новым подрядчиком, обсудили ход строительства и график работ. Сегодня уже выполнены работы по устройству фундаментов и прокладке напорного участка канализации", - рассказал министр.
На портале госзакупок говорится, что новым подрядчиком по строительству центра бокса в Городце стало ООО "Петропроект". Стоимость строительства составит 102, 5 млн рублей. Работы должны завершиться до 25 декабря 2024 года.
Напомним, центр бокса планировалось построить в Городце к 2023 году.
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