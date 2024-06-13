Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 июня 2024 15:09  [88] Wink вам подарит "Ландыши": завершились съемки современной городской сказки о любви
24 июня 2024 14:28  [115] Второй день фестиваля "Рок Чистой Воды-2024" пройдёт в Балахне
24 июня 2024 13:56  [136] Более 150 мероприятий пройдут в Нижегородской области в рамках "Культурной столицы года"
22 июня 2024 15:04  [345] Школа интеллектуального досуга "Книги. Творчество. Технологии" организована в регионе
20 июня 2024 16:21  [414] Проект нижегородской художницы вышел в финал фестиваля "ФормART"
20 июня 2024 09:43  [395] Аналог "Пушкинской карты" для участников СВО может появиться в России
20 июня 2024 08:07  [651] Стала известна программа кинофестиваля "Горький fest" на 12-18 июля
19 июня 2024 17:30  [375] Сергей Горин проверил ход ремонтных работ Воздвиженского дома культуры
19 июня 2024 11:31  [380] Ремонт ограждения начался в парке "Дубки" в Нижнем Новгороде
19 июня 2024 08:49  [359] Нижегородцев отметили премией за вклад в развитие уличной культуры
Культура и отдых

Второй день фестиваля "Рок Чистой Воды-2024" пройдёт в Балахне

24 июня 2024 14:28  [115] Культура и отдых

27 июля в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского состоится международный музыкально-экологический фестиваль "Рок Чистой Воды" (12+). Оргкомитет фестиваля принял решение расширить географию мероприятия, и провести традиционный экологический воскресник в Балахне.

Согласно информации, второй день фестиваля будет приурочен к грядущему 550-летию города. Поэтому программа воскресника 28 июля, помимо уборки территории побережья Волги, будет включать и полноценный концерт. В нём примут участие группы "Чиж & Co, F.P.G, SKYNET, Ridols, "Последний приют" и другие.

Фестивальная сцена будет установлена на стадионе ФОКа "Олимпийский". Вход бесплатный.

СПРАВКА:

Первый фестиваль "Рок Чистой Воды" состоялся ещё в городе Горьком - в 1990 году. После многолетнего перерыва фестиваль был возрождён в 2016 году (с паузой в 2020, 2021и 2023 гг.).

Как самое яркое и зрелищное музыкальное событие 2016 года "Рок Чистой Воды" стал лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Возвращение года", а в 2017 году фестиваль получил премию "Серебряный лучник".

Важным направление фестиваля является целью пропаганда экологических знаний, бережного отношения к природе, воспитание экологической ответственности населения. Традиционно на следующий день после концерта проходят эко-мероприятия.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна Фестиваль Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph