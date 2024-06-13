Второй день фестиваля "Рок Чистой Воды-2024" пройдёт в Балахне Культура и отдых

27 июля в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского состоится международный музыкально-экологический фестиваль "Рок Чистой Воды" (12+). Оргкомитет фестиваля принял решение расширить географию мероприятия, и провести традиционный экологический воскресник в Балахне.

Согласно информации, второй день фестиваля будет приурочен к грядущему 550-летию города. Поэтому программа воскресника 28 июля, помимо уборки территории побережья Волги, будет включать и полноценный концерт. В нём примут участие группы "Чиж & Co, F.P.G, SKYNET, Ridols, "Последний приют" и другие.

Фестивальная сцена будет установлена на стадионе ФОКа "Олимпийский". Вход бесплатный.

СПРАВКА:

Первый фестиваль "Рок Чистой Воды" состоялся ещё в городе Горьком - в 1990 году. После многолетнего перерыва фестиваль был возрождён в 2016 году (с паузой в 2020, 2021и 2023 гг.).

Как самое яркое и зрелищное музыкальное событие 2016 года "Рок Чистой Воды" стал лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Возвращение года", а в 2017 году фестиваль получил премию "Серебряный лучник".

Важным направление фестиваля является целью пропаганда экологических знаний, бережного отношения к природе, воспитание экологической ответственности населения. Традиционно на следующий день после концерта проходят эко-мероприятия.