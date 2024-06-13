Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 июля

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Проезд в метро Нижнего Новгорода подорожает с 1 июля. Об этом сообщили в администрации города.
Так, со следующего месяца платить за одну поездку в подземке нижегородцы будут 35 рублей при оплате банковской или транспортной картой и 40 рублей при оплате наличными.
Для школьников, студентов и пенсионеров сохраняются все действующие льготы.
Напомним, что С 1 июля 2024 года в Нижнем Новгороде повысится стоимость проезда на автомобильном и городском электрическом транспорте.
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