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Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 июля

24 июня 2024 15:40  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проезд в метро Нижнего Новгорода подорожает с 1 июля. Об этом сообщили в администрации города.

Так, со следующего месяца платить за одну поездку в подземке нижегородцы будут 35 рублей при оплате банковской или транспортной картой и 40 рублей при оплате наличными.

Для школьников, студентов и пенсионеров сохраняются все действующие льготы.

Напомним, что С 1 июля 2024 года в Нижнем Новгороде повысится стоимость проезда на автомобильном и городском электрическом транспорте. 

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Теги:
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