Житель Костромской области умер от ботулизма после поездки в Нижний Новгород

В Костромской области мужчина скончался от ботулизма после поездки в Нижний Новгород, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что причиной смерти стало употребление в пищу готового салата.
Напомним, что на утро 24 июня в Нижегородской области подозрение на ботулизм зафиксировано у 17 человек, новых заболевших не выявлено.
Начиная с 17 июня, в Нижнем Новгороде было зарегистрировано несколько случаев ботулизма. Всего в России после вспышки ботулизма в больницах остаются 218 человек.
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