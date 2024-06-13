Житель Костромской области умер от ботулизма после поездки в Нижний Новгород Происшествия

В Костромской области мужчина скончался от ботулизма после поездки в Нижний Новгород, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что причиной смерти стало употребление в пищу готового салата.

Напомним, что на утро 24 июня в Нижегородской области подозрение на ботулизм зафиксировано у 17 человек, новых заболевших не выявлено.

Начиная с 17 июня, в Нижнем Новгороде было зарегистрировано несколько случаев ботулизма. Всего в России после вспышки ботулизма в больницах остаются 218 человек.