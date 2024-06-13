Нижегородский опыт по развитию креативных индустрий рекомендован для всех регионов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Опыт Нижегородской области по развитию креативных индустрий рекомендован для тиражирования в регионах страны. Такое решение принято по итогам проведения в Госдуме круглого стола по реализации программы "Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года".

Как сообщил на заседании министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, присвоение Нижнему Новгороду звания "Культурной столицы года" – результат соревнования большого количества инициативных команд.

"Особенно почетно, что столица Приволжья стала первым победителем общенационального конкурса с момента его учреждения. Культура – это фундамент развития каждого человека, а, значит, это фундамент развития города, региона, страны. Для нас было важным наполнить интересными событиями культурную повестку не только в Нижнем Новгороде, но и в других населенных пунктах области, таких как Арзамас, Выкса, Большое Болдино, Семенов, Городец, Чкаловск, Ворсма", - рассказал Сергей Яковлев.

В частности, в программу вошли мероприятия в области музыкального, театрального и кинематографического искусства, а также ряд музейных проектов. Мероприятия тематического года также направлены на развитие отрасли туризма и индустрии гостеприимства, народных художественных промыслов и национальных культур, образования, спорта и экологии. Отдельные проекты призваны непосредственно содействовать развитию в регионе инноваций и креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что более 150 мероприятий пройдут в Нижегородской области в рамках "Культурной столицы года".