Более 150 мероприятий пройдут в Нижегородской области в рамках "Культурной столицы года" Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Более 150 мероприятий пройдут в Нижнем Новгороде и области в рамках "Культурной столицы года" до конца 2024 года. Об этом заявил председатель оргкомитета федерального конкурса "Культурная столица года" Николай Новичков в Госдуме 24 июня.

По его словам, Нижний Новгород поставил высокую планку проведения культурных событий в 2024 году.

"Всего до конца года пройдет более 150 различных мероприятий по всей Нижегородской области. По-сути, раз в два дня будет новое событие. Что касается "Культурной столицы 2025 года", то ей станет город Грозный. В настоящее время ведется работа по определению культурной столицы 2026 года. Уже есть заявки от десятков городов", - рассказал Новичков.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев напомнил, что ранее, в 2023 году, Нижний Новгород получил статус молодежной столицы России.

"Нам важен не сам титул, а возможность для продвижения города и улучшения инфраструктуры. Например, в Большом Болдине недавно провели большой праздничный концерт в рамках 225-летия со дня рождения писателя Александра Пушкина, а также была отреставрирована его усадьба", - сообщил Яковлев.

Напомним, Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года".