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Общество

Еще одну нелегальную свалку обнаружили в Нижнем Новгороде

25 июня 2024 11:13  [103] Общество

Фото: Telegram-канал Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Нелегальную свалку обнаружили в СНТ "Мечта-2" в Советском районе Нижнего Новгорода.  

Жители пожаловались в Росприроднадзор на несанкционированную свалку на территории садоводческого товарищества. Сотрудники ведомства выехали на место и зафиксировали многочисленные навалы строительного, бытового мусора и грунта, загрязненного отходами. Какая-либо деятельность во время рейда не велась.

По результатам осмотра нелегальной свалки был составлен соответствующий акт.

"Устанавливаются владельцы захламленных земельных участков. В ближайшее время будет установлен класс опасности отходов, что позволит определить степень их влияния на окружающую среду и при необходимости произвести расчет причиненного ущерба", - пояснили в ведомстве.

Напомним, крупную свалку неизвестного происхождения обнаружили в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Свалки Экология
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