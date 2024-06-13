Еще одну нелегальную свалку обнаружили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Нелегальную свалку обнаружили в СНТ "Мечта-2" в Советском районе Нижнего Новгорода.

Жители пожаловались в Росприроднадзор на несанкционированную свалку на территории садоводческого товарищества. Сотрудники ведомства выехали на место и зафиксировали многочисленные навалы строительного, бытового мусора и грунта, загрязненного отходами. Какая-либо деятельность во время рейда не велась.

По результатам осмотра нелегальной свалки был составлен соответствующий акт.

"Устанавливаются владельцы захламленных земельных участков. В ближайшее время будет установлен класс опасности отходов, что позволит определить степень их влияния на окружающую среду и при необходимости произвести расчет причиненного ущерба", - пояснили в ведомстве.

Напомним, крупную свалку неизвестного происхождения обнаружили в Сормовском районе Нижнего Новгорода.