Еще одну нелегальную свалку обнаружили в Нижнем Новгороде

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Нелегальную свалку обнаружили в СНТ "Мечта-2" в Советском районе Нижнего Новгорода.
Жители пожаловались в Росприроднадзор на несанкционированную свалку на территории садоводческого товарищества. Сотрудники ведомства выехали на место и зафиксировали многочисленные навалы строительного, бытового мусора и грунта, загрязненного отходами. Какая-либо деятельность во время рейда не велась.
По результатам осмотра нелегальной свалки был составлен соответствующий акт.
"Устанавливаются владельцы захламленных земельных участков. В ближайшее время будет установлен класс опасности отходов, что позволит определить степень их влияния на окружающую среду и при необходимости произвести расчет причиненного ущерба", - пояснили в ведомстве.
Напомним, крупную свалку неизвестного происхождения обнаружили в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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