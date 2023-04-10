Масштабную свалку неизвестного происхождения обнаружили в Сормовском районе Нижнего Новгорода

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Инспекторы Росприроднадзора устанавливает обстоятельства появления на пустыре в районе улицы Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода свалки площадью в сотни квадратных метров.
Как рассказали в ведомстве, в ходе выездного обследования был выявлен факт масштабного захламления земельного участка. Там были обнаружены многочисленные навалы различных отходов, а также жжёного песка.
Эксперты отобрали пробы отходов для установления класса их опасности.
Сейчас специалисты Роспотребнадзора занимается определением точных границ свалки и объёма отходов. Это необходимо для дальнейшего расчёта вреда, нанесённого окружающей среде. Кроме того, устанавливается собственник земельного участка, а также предприятие, откуда были выведены отходы.
В ведомстве добавили, что все материалы будут направлены в правоохранительные органы для проведения оперативно-розыскных мероприятий и установления виновных лиц.
Ранее администрация Сормовского района по требованию Росприроднадзора ликвидировала несанкционированную свалку на улице Хальзовской - между озером Хальзовское и речкой Чёрная.
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