Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто Общество

Депутаты Госдумы приняли во третьем, заключительном, чтении законопроект, предусматривающий исключение полиса ОСАГО из списка документов, обязательных для регистрации транспортных средств. Об этом сообщает телеканал "360".

С данной инициативой, напомним, выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв. Парламентарий внёс проект ещё в июне 2023 года. Он предложил убрать из закона обязательное заключение договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Это относится как к постановке транспорта на государственный учёт, так и к случаям регистрации, связанным со сменой владельца авто.

"Не все, кто покупает автомобиль, сразу начинают ездить, и полис для регистрационных действий им не нужен", — прокомментировал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Документ также предполагает возможность водителей при продаже сразу снимать машину с учёта в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Новшество затронет водителей, заключивших договор через Госуслуги или заверивших его у нотариуса. Владельцы также смогут по заявлению снимать с учёта угнанные у них машины.

Законопроектом также предусмотрен обязательный осмотр транспортного средства, которое было снято с госучёта. Для этого владелец должен подать заявление на возобновление учёта.

Напомним, что ранее Госдума РФ приняла законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день.