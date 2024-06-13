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Общество

Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

25 июня 2024 15:43  [81] Общество

Депутаты Госдумы приняли во третьем, заключительном, чтении законопроект, предусматривающий исключение полиса ОСАГО из списка документов, обязательных для регистрации транспортных средств. Об этом сообщает телеканал "360".

С данной инициативой, напомним, выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв. Парламентарий внёс проект ещё в июне 2023 года. Он предложил убрать из закона обязательное заключение договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Это относится как к постановке транспорта на государственный учёт, так и к случаям регистрации, связанным со сменой владельца авто.

"Не все, кто покупает автомобиль, сразу начинают ездить, и полис для регистрационных действий им не нужен", — прокомментировал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Документ также предполагает возможность водителей при продаже сразу снимать машину с учёта в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Новшество затронет водителей, заключивших договор через Госуслуги или заверивших его у нотариуса. Владельцы также смогут по заявлению снимать с учёта угнанные у них машины.

Законопроектом также предусмотрен обязательный осмотр транспортного средства, которое было снято с госучёта. Для этого владелец должен подать заявление на возобновление учёта.

Напомним, что ранее Госдума РФ приняла законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день.

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Теги:
Автомобили Законопроекты Страхование
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