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Культура и отдых

Исторический детективный сериал "Злые люди" снимают в Нижнем Новгороде

25 июня 2024 16:29  [155] Культура и отдых

Фото: Кадр из сериала "Злые люди" (12+), реж. Ким Дружинин, 2024 г.

Нижний Новгород станет местом действия нового масштабного детективного исторического сериала "Злые люди". Об этом сообщает кинокомпания "Берг Саунд".

Основной этап съемок стартовал в Нижнем Новгороде 24 июня. Творческая группа и замгубернатора Олег Беркович открыли его, разбив тарелку возле главного здания музея-заповедника – усадьбы Рукавишниковых.

События в кинокартине происходят во времена царской России в Нижнем Новгороде в 1895 году. Размеренную жизнь горожан нарушает громкое убийство предводителя губернского дворянства Нефедьева. Алексей Лыков, бывший солдат, а ныне помощник начальника местного отделения полиции (Петр Рыков), расследует серию загадочных преступлений под руководством своего наставника - начальника нижегородского сыска Павла Благово (Александр Лыков).

При поддержке правительства Нижегородской области съемки организованы на атмосферных площадках региона: на Верхневолжской набережной у особняка Рукавишниковых, у Шуховской башни на берегу Оки и на Бору на берегу Линды.

"Сейчас мы видим настоящий туристический бум в регионе, к нам едет очень много людей, но этот интерес нужно поддерживать. Этой цели как раз и служит кино. Люди увидят город в сериале, вспомнят какие-то места, захотят вернуться, чтобы пропустить историю через себя. Регион в целом становится все более кинематографичным, снимается все больше фильмов", - прокомментировал Олег Беркович.

Режиссером проекта выступил Ким Дружинин, автор таких работ, как "28 панфиловцев", "Десять дней до весны" и "Странствия Синдбада".

"Нам удалось создать мощный ансамбль. Этот кастинг даже напоминает хорошее советское кино, когда не одна звезда в центре и вокруг совсем неизвестные артисты, а когда все вместе – россыпь бриллиантов", - отметил Ким Дружинин.

В сериале главные роли исполнят признанные легенды российской кинематографии, а также молодые, но уже опытные артисты: Петр Рыков, Роман Маякин, Александр Лыков, Дмитрий Нагиев, Роман Мадянов, Ирина Пегова, Артем Ткаченко, Ангелина Стречина и многие другие.

"Погружаться в эпоху, в которой ты не жил, – это приятно. Здесь очень много интересных нюансов – ношение костюмов, бороды, усов, приклеенных на древесный клей. Мне кажется, что наше современное российское кино потихонечку начинает разговаривать, про что оно снимает",- сказал актер Александр Лыков.

Как сообщалось ранее, для съемок фильма перекрыли Верхне-Волжскую набережную.

Напомним, новый фильм о легендарном летчике Валерии Чкалове снимут в России.

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Теги:
История Кино
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