Верхне-Волжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде из-за съемок фильма

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Центральные улицы в Нижнем Новгороде перекроют из-за съемок фильма с 23 до 26 июня. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.
Так, движение транспорта закроют в эти дни по Верхней-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова),Музейному переулку и улице Пискунова (на участке от Верхней-Волжской набережной до улицы Минина)
Съемки будут проводиться ООО "БЕРГ САУНД".
"Объезд зоны проведения мероприятия организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.
Напомним, улицу Генкиной перекроют в Нижнем Новгороде до середины июля.
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