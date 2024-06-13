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Верхне-Волжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде из-за съемок фильма

18 июня 2024 18:11  [140] Общество

Фото: nn800.ru

Центральные улицы в Нижнем Новгороде перекроют из-за съемок фильма с 23 до 26 июня. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Так, движение транспорта закроют в эти дни по Верхней-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова),Музейному переулку и улице Пискунова (на участке от Верхней-Волжской набережной до улицы Минина)

Съемки будут проводиться ООО "БЕРГ САУНД".

"Объезд зоны проведения мероприятия организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.

Напомним, улицу Генкиной перекроют в Нижнем Новгороде до середины июля.

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Теги:
Дороги Нижегородский район
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