Верхне-Волжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде из-за съемок фильма Общество

Фото: nn800.ru

Центральные улицы в Нижнем Новгороде перекроют из-за съемок фильма с 23 до 26 июня. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Так, движение транспорта закроют в эти дни по Верхней-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова),Музейному переулку и улице Пискунова (на участке от Верхней-Волжской набережной до улицы Минина)

Съемки будут проводиться ООО "БЕРГ САУНД".

"Объезд зоны проведения мероприятия организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.

Напомним, улицу Генкиной перекроют в Нижнем Новгороде до середины июля.