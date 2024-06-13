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Экономика

Глэмпинг-парк планируется построить под Богородском

25 июня 2024 16:57  [98] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Пространство" планирует построить туристско-рекреационный комплекс в формате глэмпинг-парка в деревне Венец в Богородском муниципального округе в Нижегородской области. Об этом сообщает Корпорация развития региона.

Проект предусматривает строительство двухэтажных коттеджей, спа-центра со всесезонным открытым бассейном и панорамного ресторана.

"Проект позволит повысить туристическую привлекательность Богородского округа, создать новые рабочие места, что крайне важно для каждого муниципалитета", - отметил гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 105 млн рублей.

В новом гэмпинг-парке будет создано 31 рабочее место.

Напомним, универсальный проект глэмпинг-отелей разработали в Нижегородской области.

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Теги:
Богородский район Туризм
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