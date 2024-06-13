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Общество

Размер госпошлин за развод и ходатайства бизнеса в ФАС может значительно вырасти

26 июня 2024 07:38  [138] Общество

Минфин РФ выступил с предложением увеличить размер ряда государственных пошлин. Свои инициативы ведомство включило в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня. Об этом сообщает РБК. Если поправки будут согласованы, то они начнут действовать с 1 января 2025 года.

Согласно информации, предлагается увеличить пошлину за расторжении брака в 8 раз - с 650 до 5000 рублей.

В случае смены имени с выдачей соответствующего свидетельства о смене имени, пошлина вырастет с 1600 до 5000 рублей.

За внесение исправлений в записи актов гражданского состояния (например, в свидетельство о рождении или заключении брака), включая выдачу свидетельств, пошлина будет увеличена с 650 до 700 рублей.

Также планируется увеличить пошлины за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния (с 350 до 500 рублей) и за за выдачу физлицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов (с 200 до 350 рублей).

В случае утери аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, за выдачу повторного придётся оплатить пошлину в размере 2000 рублей (1300 рублей ранее).

Многократно будет увеличена пошлина за рассмотрение ходатайства в ФАС при проведении сделок с бизнесом - с 35 тысяч до 400 тысяч рублей.

Размер пошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, вырастет с 16 тысяч до 50 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, корректировку налоговой системы в России примут до конца лета.

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Теги:
Законодательство Пошлина
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