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Культура и отдых

Особняк купца Чернонебова в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 5,6 млн рублей

26 июня 2024 12:55  [83] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Дом Якова Чернонебова в переулке Крутом, 11 (литеры А, А1) в Нижнем Новгороде отремонтируют за 5,6 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие кровли, стропила и карнизы, после чего установить новые. Крышу покроют листами из оцинкованной стали и установят новые водосточные трубы.

Также будет отремонтировано слуховое окно.

Заявки принимаются до 2 июля, а итоги аукциона подведут 4 июля. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,6 млн рублей. Ремонтные работы должны завершиться в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Напомним, купеческий особняк Беляева отреставрируют в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Дом Якова Чернонебова с въездными воротами был построен в 1895 году по проекту архитектора В. М. Лемке и является объектом культурного наследия регионального значения. Яков Чернонебов являлся крупным коммерсантом и гласным нижегородской думы. Он занимался лесным и пароходным делом, торговлей нефтепродуктами, приобрел в Баку несколько нефтеносных участков (в 1909 году они стали основой для учрежденного им "Нижегородского нефтепромышленного общества"). В 1907 году учредил "Торгово-промышленное и пароходное Товарищество Я. С. Чернонебова" (позже перешедшее в промышленное и пароходное Общество "Волга") Он владел усадьбой до своей смерти в 1913 году. Затем владелицей дома стала его дочь Анна Чернонебова. В 1918 году усадьба была экспроприирована советскими властями. В настоящее в здании располагается детский сад № 181.

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Теги:
ОКН Реставрация
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