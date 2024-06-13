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Общество

Звание "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" присвоено десяти нижегородцам

26 июня 2024 14:00  [41] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

26 июня 2024 года на заседании городской Думы принято решение о присвоении звания "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" десяти нижегородцам за личные заслуги, высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности и активное участие в ветеранском движении.

Кандидатуры для присвоения звания представили администрации каждого района города и администрация Нижнего Новгорода. Среди них председатели и заместители председателей Советов ветеранов города и районов, председатели и заместители председателей первичных организаций ветеранов крупных промышленных предприятий, вузов и НИИ, ветераны Вооруженных сил России, руководители ветеранских клубов. Стаж работы большинства из них значительно превышает 40 лет, а трудовая биография четверых насчитывает свыше 50 лет. При этом каждый посвятил долгие годы общественной работе — от 10 до 30 лет; многие награждались правительственными, ведомственными и муниципальными наградами.

В этом году звание "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" присвоено:

- Баженову Анатолию Викторовичу,

- Крутовой Наталии Николаевне,

- Мифтагдиновой Людмиле Ивановне,

- Моторину Владимиру Михайловичу,

- Савиновой Татьяне Николаевне,

- Сорокиной Любови Петровне,

- Углевой Нине Анатольевне,

- Фадееву Юрию Ивановичу,

- Фокиной Валентине Николаевне,

- Чернигину Юрию Павловичу.

Кроме того, депутаты приняли решение о внесении изменений в Положение о присвоении звания "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода". Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев предложил установить бесплатный проезд для Почетных ветеранов города и раз в год выплачивать им компенсацию 6900 рублей. Инициатива поддержана депутатами.

"Сегодня с коллегами-депутатами единогласно приняли решение присвоить 10 нижегородцам звание "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода", а также предложение о бесплатном для них проезде в общественном транспорте. Это такая возможность муниципальной власти реально отметить наших заслуженных пенсионеров за добросовестный труд и вклад в развитие родного города", - отметил Николай Сатаев.

Как сообщалось ранее, звание "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" присвоено семерым нижегородцам.

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Теги:
Ветераны Гордума
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