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Более 40 проектов стали победителями конкурса общественных инициатив "СВЕТИ"

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Итоги конкурса общественных инициатив "СВЕТИ" подвели в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, в этом году на конкурс было подано более 100 заявок по девяти тематическим направлениям.

В АНО "Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода" отметили, что победу в конкурсе одержали разноплановые социальные проекты. Всего победителями был признан 41 проект.

В рамках проектов-победителей будут организованы экскурсии, спортивные соревнования,  военно-патриотические и оздоровительные мероприятия детей и взрослых.

Кроме того, запланировано открытие уличной фотовыставки, а также реализация программы по поддержке людей с ОВЗ и др. 

Все мероприятия в рамках проектов будут реализованы в Нижнем Новгороде до 30 октября текущего года. По словам главы города Юрия Шалабаева, в прошлом году в два раза увеличены размер помощи в городских конкурсов социальных проектов "СВЕТИ" и "Открытый Нижний". На поддержку своего проекта в этом году победители получат до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел".

 

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Теги:
Конкурсы Социальные проекты
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