Победителями конкурса "Открытый Нижний" стали 19 социальных проектов Общество

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса социальных проектов "Открытый Нижний". Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики, победителями стали 19 проектов, представленных нижегородскими некоммерческими организациями.

Напомним, подать заявку на участие могли НКО, зарегистрированные в качестве юридических лиц. Социальный проект необходимо будет реализовать на территории Нижнего Новгорода дв этом году.

До заседания экспертного совета было допущено 44 проекта. Их оценивали члены Общественной палаты Нижнего Новгорода, представители экспертного и научного сообщества, городской администрации и депутаты Гордумы.

"Многие из победителей конкурса "Открытый Нижний" подготовили свои проекты исходя из максимального размера поддержки в 1 миллион рублей, который был установлен в этом году по решению главы города Юрия Шалабаева. Уже совсем скоро нижегородцы смогут стать участниками самых разнообразных культурных, просветительских и имеющих практическую пользу мероприятий в рамках проектов-победителей", - прокомментировал итоги директор городского департамента соцкоммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян.

Победители конкурса получат субсидии из городского бюджета в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Согласно информации, в рамках направлений будут организованы мероприятия по закаливанию и инклюзивные тренировки, научно-популярные экскурсии, выставки молодёжного современного и цифрового искусства, фестиваль-конкурс татарского народного творчества, проведена очистка водоёмов Нижнего Новгорода от прибрежного мусора, организовано горячее питание для нуждающихся пожилых людей - и другие проекты.