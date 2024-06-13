Нижегородский врач-нарколог: от наркотической зависимости избавиться сложно, но возможно Общество

Международный День борьбы с наркоманией отмечается 26 июня.

О том, какие вещества называют наркотическими и что делать, если вы столкнулись с проблемой наркомании, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов.

Так, по словам специалиста, психоактивным называют любое вещество, способное привести к изменению сознания.

"Это не только собственно наркотик, но и алкоголь, табак и другие токсические вещества. И мало кто, впервые беря в руки шприц, порошок или таблетку, задумывается, насколько высокую цену придется заплатить за минуты сомнительного удовольствия. Каждому человеку, будь то ребенок, подросток или взрослый, стоит запомнить раз и навсегда: наркотики – это смерть! Одного-двух употреблений может быть достаточно, чтобы судьба человека была предрешена", - предупреждает врач.

Нарколог отмечает, что все наркотики доставляют неестественные ощущения, обманывающие человека. Когда действие препарата заканчивается, все проблемы возвращаются. Только к ним добавляются ещё и психическая и физические зависимости.

"Наркотики стоят недешево. В результате человек готов пойти на любые действия, лишь бы достать денег на дозу: преступления против себя, близких людей, общества. Испытывая ломку, наркоман не будет задумываться, правильно ли он делает. Мысль только одна – добыть наркотики любой ценой. Цена может быть слишком высока", - говорит Валерий Тарасов.



Признаки употребления наркотиков сложнее проигнорировать, чем не заметить. В первую очередь это нетипичное для человека поведение – беспричинный смех или страх, чрезмерно оживленная жестикуляция либо заторможенность. Если подросток ведет себя неадекватно, при этом запах спиртного отсутствует, велика вероятность того, что он принимает наркотики. В этом случае стоит попытаться помочь ему, обратившись в Нижегородский областной наркологический диспансер по телефону: 8 (831) 433-65-24. Более подробная информация представлена на сайте областного диспансера https://nond-nn.ru/. Если не сделать этого сразу, болезнь будет прогрессировать, вместе с ней неизбежно появление все новых и новых проблем.

"Наркоман не может быть здоровым человеком. В первую очередь после первых доз он становится наркотически зависимым человеком. Меняется личность человека, его ценности, интересы, нормы поведения и т.д. Если же он продолжает принимать наркотики, то наносит удар всему организму: печени, почкам, сердцу, половой системе и, разумеется, мозгу. Меняется весь образ жизни, нарастает деградация. Поэтому стоит подумать: пробовать или отказаться от первой бесплатной дозы. Стоят ли эти минуты всей последующей жизни?", - резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что спорт является обязательным условием здорового образа жизни.