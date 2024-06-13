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Общество

Индонезия намерена включить карты "Мир" в способы оплаты турсбора на Бали

27 июня 2024 07:51  [49] Общество

Фото: с сайта coral.ru

Министерство туризма Индонезии намеревается включить карты российский платёжной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, сообщает РИА Новости. Министр уточнил, что это может быть сделано уже в августе.

Власти Бали начали взимать турсбор с иностранных гостей острова с 14 февраля этого года, его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или 10 долларов. Но оплачивают его далеко не все туристы.

Одной из проблем для россиян при оплате сбора является то, что его нельзя оплатить заранее, поскольку нет возможности пользоваться картами Visa и MasterCard.

Сандиага Уно уточнил, что около 60% посетителей острова оплатили туристический сбор, используя различные платёжные системы - Visa, MasterCard, American Express, банковские переводы, приложение или систему платежей QRIS. Но эти варианты не доступны большинству российских туристов.

"К нам приезжает много туристов из России, и для того чтобы они могли оплатить сбор перед отъездом, я настоятельно рекомендую включить в систему оплаты сбора российскую платежную систему "Мир". Я предложу правительству провинции включить это в систему, чтобы повысить эффективность оплаты и облегчить российским туристам выполнение требования по уплате сбора", - прокомментировал министр.

Напомним, что оплата картами "Мир" стала доступна российским туристам на Кубе.

Ранее сообщалось, что туристы, отдыхающие в отелях на Мальдивах, теперь могут обойтись без наличных денег и банковских карт, поскольку для них появилась возможность расплачиваться за проживание и услуги через QR-код.

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Теги:
Путешествия Туризм
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