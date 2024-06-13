17-миллионный посетитель выставки "Россия" получил в подарок поездку в Нижний Новгород

26 июня Международная выставка-форум "Россия" в Москве встретила 17-миллионного посетителя. Его чествовали на стенде Нижегородской области. Об этом сообщили в дирекции выставки.

Счастливчиком оказался Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе с семьёй. Гостям вручили подарки от выставки "Россия" и правительства Нижегородской области: сертификат на трёхдневное путешествие в Культурную столицу 2024 года, организованное региональным Агентством гостеприимства.

В рамках путешествия семья победителя посетит знаковые места Нижнего Новгорода — кремль, музей "Русское искусство", Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхневолжскую набережную, а также побывает в Городце.

"Мы предложим семье 17-миллионного посетителя насыщенную программу, чтобы за эти три дня они убедились в том, что Нижний Новгород — 100% настоящая Россия! Здорово, что организаторы выставки "Россия" предоставили возможность посетителям вживую ознакомиться с одним из субъектов нашей большой и красивой страны!" — прокомментировал зампредседателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

Генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова напомнила, что 8 июля выставка закрывается. Cейчас на неё прибывает максимальный поток гостей - не менее 100 тысяч человек в сутки.

Напомним, выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, которые демонстрируют важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.