Нижегородским социальным работникам повысят зарплаты Экономика

На заседании нижегородского Заксобрания 27 июня парламентарии утвердили проект изменений в бюджет региона, сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Так, на повышение фонда оплаты труда "указных" категорий работников из областного бюджета направляется более 5,8 млрд рублей.

"Мы существенно увеличиваем доходную часть бюджета – более чем 9 миллиардов рублей. Почти две трети из этой суммы направляем на зарплаты "указным" категориям специалистов: врачам, педагогам, соцработникам. 216 миллионов рублей пойдут на Региональные центр адаптивных видов спорта и центр спортивной медицины. Из федерального бюджета получаем около 540 миллионов рублей, которые направим, в том числе, на лекарственные препараты от гепатита С и на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство по поручению президента России Владимира Путина", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Документ, предполагающий изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", внесенный губернатором, был принят в двух чтениях.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин подчеркнул, что Нижегородская область получила дополнительные средства за счет налоговых поступлений, которые теперь направляются на решение социально значимых задач.

"Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличены на 8,5 млрд рублей. Так, поступления налога на доходы физических лиц выросли на 5,8 млрд рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 2,3 млрд рублей, налога на профессиональный доход – на 230 млн рублей", - рассказал Евгений Люлин.

Кроме того, регион получит из федерального бюджета дополнительно почти 540 млн рублей. Средства будут направлены, в том числе, на обеспечение противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом "хронический вирусный гепатит С", на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и кураторство педагогическим работникам, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Ранее сообщалось, что дополнительные средства на повышение зарплаты соцработникам заложены в бюджет Нижегородской области.