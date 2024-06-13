Депутаты Госдумы предложили отменить госпошлину на заключение брака

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Заместитель председателя Госдумы РФ Вячеслав Даванков (партия "Новые люди") направил обращение к министру финансов Антону Силуанову, в котором предлагает отменить госпошлину на заключение брака. Об этом сообщил телеканал "360".
Согласно информации, Даванков предложил "снизить размер государственной пошлины с 350 рублей до 0 рублей".
По словам депутата, в случае увеличения госпошлины за развод, от принятия предложенной им меры бюджеты не пострадают.
Напомним, Минфин РФ выступил с предложением увеличить размер ряда государственных пошлин с 1 января 2025 года. В частности, пошлину за расторжение брака предлагается увеличить в 8 раз - с 650 до 5000 рублей.
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