Депутаты Госдумы предложили отменить госпошлину на заключение брака Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель председателя Госдумы РФ Вячеслав Даванков (партия "Новые люди") направил обращение к министру финансов Антону Силуанову, в котором предлагает отменить госпошлину на заключение брака. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, Даванков предложил "снизить размер государственной пошлины с 350 рублей до 0 рублей".

По словам депутата, в случае увеличения госпошлины за развод, от принятия предложенной им меры бюджеты не пострадают.

Напомним, Минфин РФ выступил с предложением увеличить размер ряда государственных пошлин с 1 января 2025 года. В частности, пошлину за расторжение брака предлагается увеличить в 8 раз - с 650 до 5000 рублей.