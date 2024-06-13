Нижегородские парламентарии поддержали молодых ученых в регионе Общество

Принятые на заседании ЗСНО 27 июня изменения в закон "О молодежной политике в Нижегородской области" направлены на поддержку молодых ученых в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В настоящее время понятие "молодой ученый" в федеральном законодательстве не установлено. В ряде подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня, регулирующих предоставление мер социальной поддержки, применяются различные критерии понятия, например, разделяют "молодых ученых" и "аспирантов".

В законе Нижегородской области уже дано определение молодого ученого – сейчас это гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно (кандидат наук) и в возрасте до 40 лет включительно (доктор наук), имеющий место жительства либо место пребывания на территории Нижегородской области.

"Принятыми изменениями мы устанавливаем в Нижегородской области единый подход к определению понятия "молодой ученый" и расширяем критерии отнесения к данной категории граждан. Наша задача – поддержать и тех, кто только начинает путь в науке", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Совсем недавно, в апреле этого года, были внесены изменения в федеральный закон о молодежной политике. В соответствии с ними мы вводим в нашем областном законе новую категорию "молодой работник". К ним относятся гражданин РФ до 35 лет, имеющие стаж не более трех лет и не относящиеся к категории "молодой специалист". Кроме того, определение понятия "молодой специалист" также скорректировано. Уточняется, что он может иметь трудовой стаж, полученный в период обучения", - рассказала председатель комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова.

Ранее сообщалось, что на заседании нижегородского Заксобрания 27 июня парламентарии утвердили проект изменений в бюджет региона: нижегородским социальным работникам повысят зарплаты.